Единственная дочь Элвиса Пресли госпитализирована после остановки сердца

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Единственная дочь певца Элвиса Пресли Лиза-Мария была госпитализирована после остановки сердца. Об этом сообщает портал TMZ. По имеющимся данным, в настоящий момент женщина получает необходимое лечение, однако ее состояние неизвестно.

Лиза-Мари Пресли была срочно доставлена в больницу после того, как врачи скорой помощи приехали к ней домой из-за возможной остановки сердца, — сообщает портал.

Там также отмечается, что медики ввели 54-летней Пресли адреналин и сделали непрямой массаж сердца для восстановления пульса.

На портале сообщили, что в ночь на среду, 11 января, Лиза-Мария вместе с матерью Присциллой посетила 80-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Одним из победителей там стал, в частности, актер Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в одноименном фильме.

Лиза-Мария родилась в 1968 году, она единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Известна в качестве исполнительницы собственных песен. Также она является вдовой певца Майкла Джексона и бывшей женой актера Николаса Кейджа.

Фильм База Лурмана «Элвис» с Остином Батлером в главной роли вышел в 2022 году. Это биографическая лента о жизни Элвиса Пресли. В картине изображены многие реальные фигуры музыкального мира США.

Ранее сообщалось, что актриса Шонка Дукуре была найдена мёртвой у себя дома в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Дукуре известна по участию в фильме База Лурмана «Элвис».