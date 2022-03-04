Джонсон заявил о созыве экстренного заседания СБ ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации с пожаром в районе Запорожской АЭС. Об этом он рассказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава британского правительства призвал Россию допустить на атомную станцию сотрудников экстренных служб, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр заявил, что он будет просить экстренного заседания СБ ООН, и Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнёрами, — пояснили в пресс-службе британского премьера.

Также отмечается, что Джонсон делает всё возможное, чтобы ситуация не ухудшалась дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС. По его словам, он поговорил с президентом США Джо Байденом, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украина также обратилась в МАГАТЭ, добавил глава государства. При этом он заявил, что в случае крупной аварии на АЭС «наступит конец Европы».