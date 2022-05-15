Джабаров: Россия не приемлет условия США в вопросе переговоров с Украиной

Владимир Джабаров / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Ни одно из выдвинутых США требований к России для проведения переговоров с Украиной не является приемлемым, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своём Telegram-канале. Речь идёт об американских условиях, которые ранее озвучил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Всего их три: прекратить военные действия, отвести российские войска за линию до 24 февраля и «покаяться за все содеянное».

Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо, — написал Джабаров.

Европейские лидеры неоднократно обвиняли Москву в нежелании идти на уступки в вопросе отказа от специальной операции на Украине.

Обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман в своей статье ранее обвинил руководство США в игнорировании требований Москвы о нерасширении НАТО и за ряд других действий, которые привели к началу специальной операции на Украине. В публикации сказано, что Россия неоднократно призывала Запад к дипломатическому решению вопроса. Автор материала отметил, что США также проигнорировали недовольство Кремля по поводу готовности принять в Альянс Грузию.