Двух военных контузило при обстреле российско-турецкого патруля в Идлибе

https://static.news.ru/photo/1e6b9902-e6c1-11ea-a08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Двое российских военнослужащих получили лёгкую контузию при обстреле боевиками российско-турецкого патруля в Идлибе. Также был повреждён бронетранспортёр военной полиции.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, инцидент произошёл во время 23-го патрулирования трассы М-4 в районе населённого пункта Урум-эль-Джауз в южной части зоны деэскалации.

Военные из РФ сообщили, что боевики атаковали патруль из противотанкового гранатомёта.

В настоящее время патрулирование прекращено, российские военные вернулись на базу. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Повреждённый БТР-82 эвакуировали, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 17 августа на пути следования российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв у принадлежащей Турции машины.

На состоявшихся 5 марта в Москве переговорах президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе в числе прочих мер по урегулированию сирийского конфликта. С 15 марта Москва и Анкара совместными силами проводят патрулирование по трассе Алеппо — Латакия, вдоль которой проходит коридор безопасности.