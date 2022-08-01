Двое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха Двое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две девочки 11 и 17 лет получили множественные переломы на аттракционе в парке отдыха «Лимпопо» в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает РБК со ссылкой на региональную прокуратуру. Отмечается, что после завершения сеанса неожиданно заработал механизм вращения. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В результате сбоя в механизме карусели у двух подростков произошло защемление конечностей, они получили многочисленные переломы. В рамках проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства происшествия, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании услуг. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Центральном парке Волгограда остановилось колесо обозрения вместе с находившимися на нём людьми. В результате происшествия никто не пострадал. Во время остановки в кабинках находились около 24 человек. Все они были эвакуированы.

24 апреля женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» в Омске, упав за ограждение на асфальт. Это произошло в местном парке культуры и отдыха. Отмечается, что россиянка находилась в парке аттракционов вместе с пятилетней дочкой. Обстоятельства инцидента выясняли полицейские.