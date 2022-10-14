Два шахтера погибли при взрыве на шахте в Турции

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Два человека погибли, еще 20 получили ранения в результате взрыва, который произошел на шахте на севере Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Также, по данным СМИ, несколько десятков шахтеров заблокированы под землей после взрыва.

По текущей информации, два гражданина погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на шахте в Бартыне, — сообщил Коджа в своем аккаунте в Twitter.

По информации телеканала A Haber, на глубине 300 метров на месте взрыва находились 115 рабочих. Часть из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек остаются заблокированы под землей.

Сообщается, что на место взрыва по указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выехали главы МВД и Минэнерго страны Сулейман Сойлу и Фатих Донмез.

19 августа два человека пострадали при обрушении породы на руднике «Олкон» (разрабатывается «дочкой» «Северстали») в Оленегорске в Мурманской области. На место отправились горноспасатели ФГУП «Оленегорское ВГСЧ» в составе пяти человек и одна единица техники.

Также стало известно, что считавшийся погибшим горняк с шахты «Распадская — Коксовая» в Кузбассе найден живым спустя шесть дней после обрушения породы. Трагедия на шахте произошла днем 5 июля из-за «сейсмического события». В результате обрушения породы 189 горняков были эвакуированы, двое людей пострадали. Всё это время горняк не сдавался и ждал помощи.