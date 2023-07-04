Два моряка из России погибли на борту судна в порту болгарской Варны

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Два моряка из России погибли на борту судна в порту Варны, сообщили телеканалу БНТ представители региональной морской администрации. Инцидент произошел на борту землечерпательного судна «Милфорд», плавающего под флагом Белиза.

Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом, — сообщил глава морской администрации Варны Валентин Енчев.

О происшествии стало известно 3 июля около 21:00, уточнил Енчев. Авария произошла, когда судно следовало из Бургаса в Констанцу. На борту находились 14 членов экипажа, все являются россиянами, отметил глава морской администрации.

Следователи рассматривают несколько версий того, что могло произойти, в первую очередь необходимо выяснить, почему погибшие находились в трюме, добавил Енчев. По его словам, сейчас проверяют, соответствовала ли работа судна требованиям международных конвенций.

Капитан судна сообщил, что погибли двое российских моряков в возрасте 32 и 58 лет. Сотрудники пожарной службы извлекли их тела из трюма. Точные причины смерти граждан РФ установят по результатам экспертизы. По данным издания Novini, районная прокуратура начала досудебное производство о причинении смерти по неосторожности. До завершения работы следователей судно «Милфорд» будет оставаться в порту.

В июне российские моряки с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» спасли пассажиров тонущего иностранного судна «Авалон», потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции. Минобороны РФ сообщало, что были спасены 68 человек, которых эвакуировали на сухогруз «Пижма».