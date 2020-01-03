https://static.news.ru/photo/d06b9832-2f24-11ea-8ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: julienbahloul/twitter.com

Наводнение в прибрежных районах Тель-Авива стало причиной гибели двух человек, сообщает местная служба скорой помощи. Несмотря на реанимационные процедуры, мужчина 35 лет и женщина 30 лет, которых достали из залитого водой лифта, скончались.

Мэрия Тель-Авива сообщила, что на город выпало 20% годовой нормы осадков за два часа. По данным полиции, затопленными оказались несколько центральных автомагистралей. В Тель-Авиве, Бней-Браке, Холоне и на шоссе Аялон полиция эвакуировала водителей, заблокированных в своих автомобилях на затопленных дорогах.

Ранее NEWS.ru писал, что число погибших от наводнения в Индонезии увеличилось до 43.