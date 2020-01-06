https://static.news.ru/photo/87d775ea-315a-11ea-bb0f-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. По его словам причиной стало решение организаторов не предоставлять ему слово.

Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать, — сказал Дуда телеканалу TVP, отметив, что в Израиле «будет предоставлено слово президентам Германии, России и другим главам государств».

Политик добавил, что в Холокосте погибли три миллиона польских евреев. По его мнению, выступление польского лидера на этом мероприятии «вполне обосновано».

Концлагерь Аушвиц-Биркенау был упразднён 27 января 1945 года, когда на его территорию вошли советские войска. Теперь эта дата считается Международным днём памяти жертв холокоста. Мемориальные мероприятия пройдут в Иерусалиме. Свой приезд туда уже подтвердили президенты России, Франции, Германии и Италии.

В начале января польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Дуда якобы не поедет в Израиль из-за присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.

Охлаждение отношений между Россией и Польшей

24 декабря глава России сказал, что вычитал в архивных документах отрывок с воспоминаниями разговора посла Польши с Гитлером в 1938 году. Дипломат якобы пообещал поставить в Варшаве памятник фюреру, если тот вышлет евреев в Африку. Путин заявил, что считает посла «сволочью и антисемитской свиньёй», которая «солидаризировалась с Гитлером».

Ранее Владимир Путин говорил, что советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Президент России, по его признанию, решил пролить свет на историю Польши, так как его «удивила и даже задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне, в которой СССР называют страной, развязавшей конфликт, наряду с нацистской Германией.

После этого МИД Польши обвинил российские власти и президента в искажении событий начала и хода Второй мировой войны. По мнению польской стороны, высказывание Путина подрывает работу по налаживанию диалога, проводимую его предшественниками — Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным. В МИДе призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю».

Варшава настаивает, что Вторая мировая война началась с вторжения Германии и СССР в Польшу в 1939 году, а «прелюдией к вооружённой агрессии было их взаимное соглашение, известное как пакт Молотова — Риббентропа», писал ранее NEWS.ru.