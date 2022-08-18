Дубникова не станут включать в список по обмену заключёнными между США и РФ Адвокат россиянина Дубникова заявил, что власти США не будут его обменивать

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Адвокат экстрадированного в США гражданина России Дениса Дубникова заявил, что его клиент не будет включён в какую-либо сделку по обмену заключёнными с РФ. Представитель юридической компании Angeli Law Group добавил, что в настоящее время он находится в центре содержания под стражей, но будет отпущен позже. Отмечается, что после этого Дубников будет обязан докладывать о смене места пребывания и телефонного номера, а также сдать властям паспорта и иные документы.

Он не является частью какой-либо сделки по обмену заключёнными. В настоящее время он находится под стражей, однако ночью его освободят, — рассказал адвокат.

Дубникова обвиняют в вымогательстве нескольких миллионов долларов у американских компаний. Россиянин свою вину отрицает.

Об экстрадиции из Нидерландов по запросу США гражданина России сообщило ранее американское Министерство юстиции. Дубников был задержан в ноябре 2021 года в Нидерландах. По информации Минюста, 29-летний россиянин был экстрадирован в США «на этой неделе». В среду, 17 августа, он предстал перед судом в городе Портленд, штат Орегон. Ориентировочно, 4 октября начнётся рассмотрение его дела жюри присяжных. Если Дубников будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.