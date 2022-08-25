«Анти-НАТО» на подходе? Зачем ШОС собирается «нарастить боевой потенциал» Министры обороны стран Шанхайской организации сотрудничества договорились укреплять связи. Приведет ли это к созданию военного блока?

Фото: Министерство обороны РФ

В Ташкенте прошло заседание министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нём участвовали главы оборонных ведомств Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателей были и представители Белоруссии. Заседание состоялось спустя несколько дней после окончания манёвров «Региональное сотрудничество — 22», которые США проводили в Таджикистане вместе с военными из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Заседание в рамках ШОС, программное выступление на нём российского министра Сергея Шойгу позволили экспертам сделать вывод о том, что Москва не намерена уступать Вашингтону в азиатском регионе. Тем более что министр обороны РФ предложил «нарастить боевой потенциал» в рамках ШОС. Эта инициатива была воспринята как предложение наконец-то образовать военный блок под условным названием «Анти-НАТО», споры о котором идут не один год. Но все ли партнеры по ШОС готовы будут в него вступить?

Участникам ташкентского заседания зачитали обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об усиливающихся «традиционных угрозах международной и региональной безопасности» и о важности «практического взаимодействия оборонных ведомств ШОС». На взгляд узбекистанского президента, «важно усилить военно-техническое сотрудничество» и укреплять партнёрство в области военного образования.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своём выступлении предпочёл сделать акцент именно на «военном сотрудничестве», которое, по его мнению, необходимо наращивать внутри ШОС. В качестве первого шага российский министр назвал проект соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами стран — участниц ШОС, который он пообещал представить коллегам на рассмотрение в ближайшее время. Шойгу подчеркнул, что положение дел в Афганистане стало серьёзным вызовом безопасности для всей Центральной Азии. Напомнил министр и о «беспрецедентном давлении на независимые страны» со стороны США и Запада.

Инициативы Шойгу об укреплении ШОС как «нового центра силы» и наращивании боевого потенциала можно расценить, судя по всему, как предложение перейти к первому этапу дорожной карты по созданию нового военно-политического союза против НАТО. Сегодня ШОС таковым союзом не является.

Фото: Министерство обороны РФ Сергей Шойгу

Создание военно-политического блока в рамках ШОС для России актуально как никогда, отметил в беседе с NEWS.ru член Совета по внешней оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Все страны, которые входят в ШОС, заинтересованы в создании центра силы. Угроза монополярного мира для них реальна. Тем более что у США, Великобритании и других стран нет каких-либо обязательств, принципов — они уже надоели независимым странам. Если хотят убрать политическое руководство той или иной страны, они его убирают военным путём или заговором. Думаю, что при всех технических проблемах такой военный блок будет создан. Рассчитывать, что народные массы в западных странах снесут свои режимы, бессмысленно. Единственный вариант — это создание военного блока для противостояния агрессивной политике США и их сателлитов. Александр Михайлов генерал-майор запаса ФСБ и член Совета по внешней и оборонной политике РФ

Александр Михайлов допустил, что единственным препятствием может стать вопрос финансирования этой организации, поскольку необходимы немалые отчисления для создания единой системы управления войсками. Но когда очень хочется, то можно, переиначил известную пословицу генерал-майор ФСБ в запасе.

Пекину тоже выгодно усиление военного блока ШОС, рассказал NEWS.ru аналитик Центра военно-политических исследований МГИМО Шарбатулло Содиков.

Китаю это нужно для его безопасности — ему всё-таки приходится вести экономическую войну с США, и проблема Тайваня обостряет ситуацию. В вопросе противостояния с американцами у нас с Китаем есть общие интересы. Хорошо, что инициатива озвучена Россией, поскольку мировое сообщество считает, что ядром ОДКБ является Россия, а ядром ШОС — Китай. Когда мы проявляем инициативу и в ШОС, наша роль в целом на международном уровне повышается, — сказал эксперт.

Фото: China Military

Шарбатулло Содиков напомнил слова российского президента Путина о том, что обеспечение безопасности — это мера вынужденная, от неё очень много зависит для наших стран. Если страны ШОС всё-таки решатся на создание военного союза, Вашингтон получит сигнал, что Москва не одна, а вместе со странами ШОС, у неё есть союзники. Сейчас Запад пытается навязать всем мысль, что Россия осталась в одиночестве.

А вот Индия, судя по всему, предложение об укреплении военного союза ШОС не поддержит, и даже не по финансовым причинам. Эта страна решает вопросы безопасности на двусторонней основе, отметил в беседе с NEWS.ru доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

Не думаю, что Индия войдёт в какой-то военный союз, по крайней мере она не станет инициатором военного сближения с партнерами по ШОС. У неё независимая позиция, во времена холодной войны это называлось политикой неприсоединения. Сейчас индийцы говорят, что пришло время политики мультиприсоединения, то есть развития отношений с различными странами исходя из конкретных интересов на данном этапе. Например, военно-техническое сотрудничество у них налажено с самыми разными странами, включая Россию. И ещё в ШОС входят Китай и Пакистан, с которыми у Индии отношения постоянно холодные, а временами враждебные, — уточнил востоковед.

Как напоминают эксперты, Индия сама по себе претендует на статус одного из мировых влиятельных центров силы. У неё серьёзное военно-техническое сотрудничество с Россией. Четверть продаж оборонно-промышленного комплекса РФ приходится на эту страну — портфель её заказов достиг $14 млрд, из которых контракт на поставку ЗРК С-400 составляет более $5 млрд. Об этом сообщил недавно журналистам на форуме «Армия-2022» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. И все-таки позиция Индии в отношении союзов и альянсов остаётся внятной и неизменной: к экономическому партнёрству готовы, к военным блокам — нет. Хотя в отношении формата четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) Индия всё-таки исключение сделала — в 2017 году был воссоздан президентом Трампом союз США, Японии, Австралии и Индии в целях обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона. В Пекине считают, что этот блок Вашингтон реанимировал против него. Участие Индии в QUAD ставит под большой вопрос создание военного блока в рамках ШОС.

Фото: China Military

Судя по заявлениям в Ташкенте, «укрепление военного союза» участниками ШОС рассматривается в лучшем случае только в перспективе. Пока силовые министры лишь приняли совместное коммюнике, предусматривающее проведение совместных учений и занятий. Например, ближайшие манёвры пройдут в России под названием «Мирная миссия — 2023».

Эксперты напоминают, что ключевые военные блоки начиная с середины прошлого века создавались не во время войн и крупных вооружённых конфликтов. НАТО появилась в 1949 году как защита «от советского влияния». Организация Варшавского договора стран социализма в 1955 году возникла как ответ на НАТО. В том же году по инициативе США, Великобритании и Турции была создана на Ближнем и Среднем Востоке военно-политическая группировка СЕНТО, просуществовавшая до 1979 года. В первой половине 1970-х годов действовал военно-политический союз АН-ЗЮК, в который входили Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Северная Ирландия.

Специальная военная операция России на территории Украины в мире расценивается как крупный вооружённый конфликт. Страны — участницы ШОС осознают, что создание с Москвой военного блока с определёнными обязательствами может лишить их нейтрального статуса. А такое развитие событий не входит в планы этих государств.