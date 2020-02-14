Молдавский лидер Игорь Додон намерен попросить российские власти о проведении новой амнистии для приехавших на заработки граждан республики.
По словам президента, ему поступает множество соответствующих просьб. Он пообещал обсудить этот вопрос с Москвой в течение 2020 года.
Я постараюсь ещё раз договориться о её проведении с Российской Федерацией, скорее всего, это будет во второй половине года, —
цитируетДодона ТАСС.
За пределами Молдавии работает порядка одного миллиона её трудоспособных граждан. Большинство из них — в России. В прошлый раз амнистия для них проводилась в 2019 году.
Ранее NEWS.ru писал, что Кишинёв просит у Москвы кредит в размере $200 млн. Средства необходимы на строительство дорог.
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