ДНР: с прилегающих к «Азовстали» территорий вышли не менее 28 человек

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

С территории металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, были эвакуированы 28 человек, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Среди эвакуированных — женщины, пожилые люди и дети.

Тридцатого апреля с территории «Азовстали» были эвакуированы люди двумя группами. По подтвержденным данным, <...> среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш), — указывается в сообщении.

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал 30 апреля, что территория промышленного комплекса «Азовсталь» «закупорена намертво». По его словам, Вооружённые силы России, бойцы Чечни и силы ДНР имеют полный контроль вокруг территории завода, также весь промышленный комплекс просматривается с воздуха дронами.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что с завода «Азовсталь» вышла группа гражданских. По данным корреспондента агентства, на свободе оказались 25 человек, из которых шестеро — дети.