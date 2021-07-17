Дипмиссия США в Вене подверглась атакам «направленной энергии»

Более 20 американских дипломатов в Вене стали жертвами атак «направленной энергии». Об этом пишет издание The New Yorker.

Журналисты утверждают , что в австрийской столице дипмиссия США подверглась так называемому «гаванскому синдрому». Так в прессе стали называть последствия таинственных атак, которым впервые подверглись американские дипломаты на Кубе.

В Госдепартаменте не оставили без внимание произошедшее. Они проводят расследования этого инцидента.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на собственные источники заявила, что Россия может нести ответственность за атаки «направленной энергией». Журналисты считают, что атаки с возможным применением микроволн несёт РФ. При этом источники издания не приводят конкретных доказательств. Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что «направленной энергией» в США стреляли пришельцы. Он с сарказмом предложил американским аналитикам ещё раз всё проверить.