Дипломат назвал кадровые чистки на Украине провалом антироссийской политики Дипломат Винокуров: кадровые чистки на Украине — это провал антироссийской политики

Фото: Christian Spicker/imago-images.de/Global Look Press

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник

Кадровые чистки на Украине, в том числе увольнение посла страны в Берлине Андрея Мельника, — это провал антироссийской политики, заявил профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что к этому всё шло — не без участия министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который постоянно ошибался в работе.

Прежде всего речь идет о недовольстве отдельных стран, которые отказались идти на поводу у Зеленского с его требованиями о поставках вооружений, санкциях и всего, что на деле обернулось поражением Украины как анти-России. <...> Всё это — результат провальной внешней политики Украины под руководством президента Зеленского, — сказал Винокуров.

По его словам, поведение Мельника в Германии было из ряда вон выходящим, нарушающим дипломатический протокол.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Мельник разозлил Германию своими высказываниями о сотрудничающем с Третьим рейхом Степане Бандере. Издание отмечает, что в современной Германии очень аккуратно относятся к своей истории, резко осуждают все преступления, которые ранее совершили немецкие нацисты, а также свято чтят память всех жертв холокоста.