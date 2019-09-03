https://static.news.ru/photo/b58b4166-ce5d-11e9-800f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farhad Babaei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранская общественность возмутилась браком, который был заключён между 28-летним бойцом Корпуса стражей Исламской революции и девятилетней девочкой.

Родители пары и шиитский священнослужитель, заключивший брак, вызваны в суд. Новоиспечённый муж якобы получил разрешение на женитьбу в исламском суде округа. Однако согласно иранскому законодательству, девушки могут вступать в брак с 13 лет, а юноши — с 15. Поэтому сотрудники правоохранительных органов проверят выданный документ, передаёт Ридус .

В государственных СМИ появились ложные сообщения о том, что мужчине якобы было 22 года, а не 28! Но они подтверждают, что девочке было всего девять лет, — написал журналист Бабак Тагвей в Twitter.

#BREAKING : Under pressure of the public, the #Iran 's Islamic Regime authorities ordered the Islamic court of Bahmaei county to revoke this marriage. Now the regime state media are falsely claiming the man was 22 years old not 28! But they accept the girl was just 9! pic.twitter.com/fGcvpfj59e — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 3 сентября 2019 г.

Позже судья иранской провинции Бойер-Ахмад расторг этот брак. Он был временным. Его заключили, чтобы познакомить пару и при этом избежать религиозных ограничений, сообщает издание Rokna.

Как писал News.ru, Федеральная полиция Австралии в настоящее время расследует более 100 случаев принудительного заключения браков с детьми и подростками. При этом, по данным экспертов, официальные цифры — лишь вершина айсберга.