Родители пары и шиитский священнослужитель, заключивший брак, вызваны в суд. Новоиспечённый муж якобы получил разрешение на женитьбу в исламском суде округа. Однако согласно иранскому законодательству, девушки могут вступать в брак с 13 лет, а юноши — с 15. Поэтому сотрудники правоохранительных органов проверят выданный документ, передаёт Ридус .

#BREAKING : Under pressure of the public, the #Iran 's Islamic Regime authorities ordered the Islamic court of Bahmaei county to revoke this marriage. Now the regime state media are falsely claiming the man was 22 years old not 28! But they accept the girl was just 9! pic.twitter.com/fGcvpfj59e