Фото: Farhad Babaei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранская общественность возмутилась браком, который был заключён между 28-летним бойцом Корпуса стражей Исламской революции и девятилетней девочкой.

Родители пары и шиитский священнослужитель, заключивший брак, вызваны в суд. Новоиспечённый муж якобы получил разрешение на женитьбу в исламском суде округа. Однако согласно иранскому законодательству, девушки могут вступать в брак с 13 лет, а юноши — с 15. Поэтому сотрудники правоохранительных органов проверят выданный документ, передаёт Ридус.

В государственных СМИ появились ложные сообщения о том, что мужчине якобы было 22 года, а не 28! Но они подтверждают, что девочке было всего девять лет, — написал журналист Бабак Тагвей в Twitter.

Позже судья иранской провинции Бойер-Ахмад расторг этот брак. Он был временным. Его заключили, чтобы познакомить пару и при этом избежать религиозных ограничений, сообщает издание Rokna.

Как писал News.ru, Федеральная полиция Австралии в настоящее время расследует более 100 случаев принудительного заключения браков с детьми и подростками. При этом, по данным экспертов, официальные цифры — лишь вершина айсберга.

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