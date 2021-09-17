Детали партнёрства AUKUS согласовали втайне от Макрона

Детали партнёрства в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией были согласованы в июне 2021 года во время встречи на высшем уровне G7 в английском Корнуолле. При этом президент Франции Эммануэль Макрон был не в курсе происходящего. Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph.

По данным издания, в подготовке соглашения помогал экс-руководитель британского МИД Доминик Рааб. При этом было известно, что это соглашение может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. После саммита G7 все документы, касающиеся AUKUS, имели гриф «совершенно секретно».

В ночь на 16 сентября США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Во Франции посчитали такой шаг «ножом в спину». После этого Париж отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.