Десять человек погибли в ДТП с грузовиком в Индии

Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Десять человек погибли в результате столкновения грузовика и автомобиля в индийском штате Чхаттисгарх. Также в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на данные полиции.

Десять человек погибли и один ребенок серьезно пострадал после столкновения грузовика и автомобиля недалеко от Джагатры в округе Балод, — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу города Райпур. В настоящее время, по данным полиции, ведутся поиски водителя грузовика.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП, произошедшего вечером 1 мая на трассе Золотого кольца в Суздальском районе Владимирской области. Там столкнулись автомобили Audi и Chevrolet.