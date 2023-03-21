Дерматолог рассказала об опасности найденного в США смертельного грибка Дерматолог Галлямова: вероятность заразиться грибком Candida auris очень высока

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Вероятность заразиться грибком Candida auris, который недавно обнаружили в США, очень высока, заявила NEWS.ru дерматолог-трихолог Юлия Галлямова. По ее словам, грибок поражает организмы с ослабленным иммунитетом. Галлямова отметила, что у многих людей иммунитет сильно снизился в последнее время из-за бесконтрольного самолечения антибиотиками.

Новой инфекцией, конечно, можно заболеть. Вероятность заразиться очень высокая. В Америке у многих людей наблюдается сниженный иммунитет из-за бесконтрольного самолечения антибиотиками без показаний. Это оппортунистическая инфекция, которая возникает чаще всего на фоне ослабленного иммунитета, — полагает врач.

Врач добавила, что заразиться новой инфекцией можно где угодно и опасения американского общества по поводу смертельной опасности грибка небеспочвенны.

Подцепить грибок вы можете где угодно. Вы свою поскребете кожу — у вас будут кандиды. Здесь разговор не о том, чтобы подцепить, а о том, чтобы организм сопротивлялся и не давал размножаться у вас этой флоре. Опасения американцев не беспочвенны. Об этом мы давно говорим, не только в США, наши российские врачи об этом говорят, но нас не слушают, — рассказал специалист.

21 марта американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что в США зафиксировали распространение в медицинских учреждениях страны опасного грибка Candida auris (C. auris), устойчивого к противомикробным препаратам.