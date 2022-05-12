Депутат Госдумы уличил Украину в намерении устроить Европе газовую блокаду Депутат ГД Шеремет: препятствуя транзиту газа из РФ, Украина стремится устроить блокаду ЕС

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Препятствуя транзиту российского газа, украинские власти действуют в интересах США и стремятся устроить газовую блокаду стран Европы. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению, единственным выходом из ситуации является реанимация газопровода «Северный поток — 2»

Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. <...> Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет. <...> Поэтому мы предлагаем европейским странам <...> в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа, — сказал Шеремет.

По мнению депутата, единственным спасением для стран Евросоюза, испытывающих дефицит газа, является реанимация проекта «Северный поток — 2». Он не был запущен в связи с политическим давлением США, лоббирующих поставки собственного сжиженного природного газа.

«Северный поток — 2» — это уверенная, стабильная и гарантированная транзитная магистраль для подачи газа, — подчеркнул депутат.

С 11 мая Украина прекратила приём газа для транзита через ГИС «Сохрановка». При этом Киев сослался на то, что станция находится под контролем российских сил, находится на территории ЛНР. В результате газ для транзита в Европу стала принимать только ГИС «Сунжа». В «Газпроме» на это заявили, что перенос всех объёмов на один узел технологически невозможен.

Ранее, 4 мая, пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что заявки потребителей из Европы на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43% и составили 791 млн кубометров. Представитель компании также отметил, что после того как «Газпром» приостановил поставки газа на территорию Польши, страна стала получать энергоресурсы из России физическим реверсом из Германии.