Депутат ГД: США используют коронакризис для продвижения своих интересов

https://static.news.ru/photo/593826a2-9cf4-11ea-aa4b-fa163e074e61_660.jpg Александр Ющенко Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Любой экономический кризис, в том числе и тот, что вызван пандемией коронавируса, может перерасти в политический. Вашингтон использует этот принцип для продвижения в мире своих интересов.

Об этом зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Ющенко заявил в беседе с РИА Новости, комментируя выделенный Госдепом грант на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». По словам парламентария, в том, что США используют глобальную кризисную ситуацию для продвижения своей повестки в суверенных странах, нет ничего удивительного, так как они и раньше были замечены в подобных практиках.

Естественно, в своих интересах США через внешнеполитическое ведомство Госдепа подогревают эти события. И ничего удивительного, что они делают это против нас, — заметил Ющенко.

Депутат подчеркнул, что Россия не должна давать повода для обвинений в манипуляциях статистикой, тем самым лишая США каких-либо оснований для претензий.

Ранее бюро по международным связям с общественностью Госдепартамента США объявило о выделении гранта в $250 тысяч на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». Как писал NEWS.ru, в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что этот шаг свидетельствует, что США предпочитают деструктивные действия сплочению перед лицом общей беды.