Депутат ГД: США используют коронакризис для продвижения своих интересов

Любой экономический кризис, в том числе и тот, что вызван пандемией коронавируса, может перерасти в политический. Вашингтон использует этот принцип для продвижения в мире своих интересов.
Об этом зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Ющенко
Естественно, в своих интересах США через внешнеполитическое ведомство Госдепа подогревают эти события. И ничего удивительного, что они делают это против нас, — заметил Ющенко.
Депутат подчеркнул, что Россия не должна давать повода для обвинений в манипуляциях статистикой, тем самым лишая США каких-либо оснований для претензий.
Ранее бюро по международным связям с общественностью Госдепартамента США объявило о выделении гранта в $250 тысяч на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». Как писал NEWS.ru, в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что этот шаг свидетельствует, что США предпочитают деструктивные действия сплочению перед лицом общей беды.
Добавьте наши новости в избранные источники