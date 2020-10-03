Депутат Бундестага: Горбачёв не мог предотвратить объединение Германии

https://static.news.ru/photo/6a9c41a4-0553-11eb-84ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Депутат Бундестага ФРГ Грегор Гизи вспомнил встречу с главой СССР Михаилом Горбачёвым в преддверии объединения ГДР и ФРГ. По его словам, в то непростое время позиция Москвы по данному вопросу постоянно менялась.

Это было очень быстро меняющееся время. В середине декабря 1989 года [Горбачёв] сказал, что если он сдаст СЕПГ (правящая коммунистическая партия ГДР. — NEWS.ru.), то он сдаст ГДР, а если он сдаст ГДР, то сдаст и СССР. 1 февраля 1990 года я был у него, и он сказал мне, что немецкое единство близко, и он не может этого больше предотвратить, — приводит РИА Новости воспоминания политика.

Сам Гизи начал политическую карьеру как член СЕПГ. В конце 1980-х он примкнул к демократическому протестному движению, а в 1990 году, уже в составе объединённой Германии, стал лидером Партии демократического социализма (правопреемница СЕПГ).

Думаю, у Горбачёва были хорошие политические идеи, но его проблема состояла в том, что он ничего не мог придумать для экономики, — добавил немецкий политик.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на четыре зоны оккупации, включая советскую. В последней в знак несогласия с принятием единой конституции для земель, попавших в зону оккупации союзников (ФРГ), провозгласили образование ГДР. Обе Германии объединились спустя 41 год.

Дата 3 октября в качестве государственного праздника закреплена в Договоре об объединении Германии от 31 августа 1990 года. Это единственный государственный праздник ФРГ, установленный на федеральном уровне. Все остальные регулируются законодательством земель.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днём германского единства. Он подтвердил готовность России к диалогу и взаимодействию с Германией по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.