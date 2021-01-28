Делегация Украины оскорбила РФ и назвала ПАСЕ «комнатной собачкой» Путина

https://static.news.ru/photo/33668cf0-6163-11eb-a935-fa163e074e61_660.jpg Фото: pace.coe.int

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отметилась очередными антироссийскими высказываниями и нападками на ПАСЕ, однако, не встретив понимания, была вынуждена от некоторых из них отказаться.

Украинцам не понравилось, что ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, которые несколько дней назад были оспорены по предложению Украины.

Если мы здесь, чтобы охранять ценности, то расскажите, что такое охрана watchdog — это буквально сторожевая собака, которая может только облизывать, но не может кусать. Это что, комнатная собачка, собачка для Путина и для тех, кто его окружает? Я не хочу быть такой собачкой. Считаю, что мы должны быть сторожевыми псами — watchdog буквально, охраной верховенства закона и наших принципов, — цитирует РИА Новости украинского депутата Алексея Гончаренко.

Подобные нападки на РФ и в целом на ассамблею в ПАСЕ оценили далеко не все. Голландский сенатор и руководитель группы «Объединённые европейские левые» Тини Кокс призвал воздержаться от таких недружественных высказываний.

Не стоит называть эту ассамблею комнатной собачкой, здесь собрание национальных парламентов 47 стран. Нужно уважать суть ассамблеи, — подчеркнул он.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой указал на недопустимость оскорбительных высказываний в адрес РФ и её президента. Он отметил, что должна быть культура поведения, «которая отсутствует у Гончаренко».

После такого напора украинский парламентарий от своих слов отказался. Он заявил, что его не так поняли и никого из депутатов он не называл собачками.

Но нападки на представителей России с его стороны продолжились. Перейдя на русский язык, Гончаренко, обращаясь к главе российской делегации, сказал: «Это там вы граф Толстой, а здесь простой».

Ранее NEWS.ru писал, что Парламентская ассамблея Совета Европы 28 января большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия российской делегации. За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24.

До этого некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили по существенным основаниям полномочия делегации России на открытии зимней сессии 25 января. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, представитель президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева.

Российскую делегацию в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015-м ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос.

А 26 июня 2019 года ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран, писал NEWS.ru.