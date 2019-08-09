Учёные из Университета Глазго создали электронный сенсор для определения подлинности виски. Для проведения опытов шотландцы использовали виски таких известных марок, как Glenfiddich, Glen Marnoch и Laphroaig.
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Как писал News.ru, знаменитый бренд виски Jack Daniel’s выпустил рекламу с дополненной реальностью. На видео можно увидеть, как при наведении на бутылку камеры смартфона продукт начинает рассказывать свою историю. Для этого достаточно скачать фирменное приложение на телефон. В описании компания призывает узнать о деталях происхождения бренда.