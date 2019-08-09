https://static.news.ru/photo/447a210c-bb3b-11e9-9899-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из Университета Глазго создали электронный сенсор для определения подлинности виски. Для проведения опытов шотландцы использовали виски таких известных марок, как Glenfiddich, Glen Marnoch и Laphroaig.

Как сообщает Der Spiegel , сенсор может определять возраст виски и различать сорта 12-ти, 15-ти или 18-летней выдержки. Устройство представляет собой «шахматную доску» из крошечных золотых и алюминиевых пластин. Когда на датчики помещается виски, металлы реагируют на него изменением цвета. Так для каждой жидкости создаётся индивидуальный отпечаток. Учёные сравнивают чувствительность прибора с человеческим языком.

Как писал News.ru, знаменитый бренд виски Jack Daniel’s выпустил рекламу с дополненной реальностью. На видео можно увидеть, как при наведении на бутылку камеры смартфона продукт начинает рассказывать свою историю. Для этого достаточно скачать фирменное приложение на телефон. В описании компания призывает узнать о деталях происхождения бренда.