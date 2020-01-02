https://static.news.ru/photo/cea04f7c-2da6-11ea-81ca-fa163e074e61_660.jpg Барселона Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Национальный совет Левых республиканцев Каталонии (ERC) подавляющим большинством голосов (96%) поддержал соглашение с социалистами. Об этом рассказал заместитель председателя женералитета Каталонии Пере Арагонес.

Также ERC согласились не мешать утверждению лидера социалистов Педро Санчеса на пост премьера Испании. Заседания по обсуждению и голосованию его кандидатуры должны пройти 4, 5 и 7 января, сообщает РИА Новости.

В свою очередь социалисты согласились на переговоры по выходу из кризиса в Каталонии. В них будут участвовать представители женералитета Каталонии и правительства Испании. Утвердить результаты переговоров смогут жители автономии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд Брюсселя признал депутатскую неприкосновенность бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и прекратил дело о его экстрадиции в Испанию. Отмечается, что оно принято на основании избрания политика депутатом Европарламента от Каталонии. Испанские власти настаивают на том, что у Пучдемона не может быть депутатской неприкосновенности, поскольку он не был формально утверждён Мадридом в качестве члена Европарламента и не получит мандат.