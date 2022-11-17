CNN: Зеленский пытался позвонить Байдену после инцидента в Польше CNN: Зеленский безуспешно пытался дозвониться до Байдена после инцидента в Польше

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента с упавшей в Польше ракетой, ставшей причиной гибели двух местных жителей, просил организовать звонок со своим американским коллегой Джо Байденом, «спавшим на другом конце света», сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники. По данным телеканала, разговор не состоялся ни в день инцидента, ни на следующий. При этом глава Белого дома вскоре после появления новостей провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок. <...> Президент [США] к дню среды еще не поговорил напрямую с Зеленским, — говорится в сообщении.

Как передает телеканал, с офисом украинском лидера связался помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее украинский президент выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Позже Байден усомнился в словах украинского коллеги, что ракета, упавшая на территории Польши, не имеет отношения к Киеву. По словам главы Белого дома, это заявление не дает никаких доказательств.

Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен в этом на 100%. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование. Глава государства добавил, что после подачи запроса Украина получила доступ к расследованию.