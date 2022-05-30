«Чудесное зрелище»: астроном рассказал о метеорном шторме 31 мая Астроном Якушечкин: 31 мая Землю ожидает метеорный шторм с тысячами метеоров в час

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Интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час ожидает жителей Земли 31 мая, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин. По его словам, лучше всего поток будет виден в Северной Америке и может начаться ближе к восьми утра по московскому времени.

Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до десяти тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), — рассказал Якушечкин.

Ранее в Роскосмосе заявили, что мимо Земли на расстоянии 23 млн километров пролетит астероид 2009 JF1. Он считался потенциальной угрозой для планеты, но в итоге оказался безопасным. Астрономы выяснили, что на «свидание» с Землёй астероид придёт не 6 мая, как считалось ранее, а 15-го, и пролетит на безопасном расстоянии.