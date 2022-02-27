Член делегации Украины на переговорах с РФ поделился ожиданиями

Член делегации Украины на переговорах с Россией возле украино-белорусской границы Давид Арахамия заявил, что после разрешения ситуации в стране власти сделают «много выводов». Из них будут вытекать большие кадровые изменения, отметил руководитель фракции «Слуга народа» в Facebook.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский ранее указал на то, что в состав делегации Киева включен Давид Арахамия. При этом глава фракции в Раде допустил , что переговоры с Москвой могут пойти в нужном для Киева направлении.

Ранее стало известно, что Юрий Воскресенский сообщил: российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля. Эксперт отметил, что по его данным, с украинской стороны будет «небольшая делегация, четыре-пять человек».