Число жертв землетрясения в Турции возросло до 85

https://static.news.ru/photo/f685ef24-1d01-11eb-a581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Число жертв землетрясения в Турции, по данным на 2 ноября 2020 года, возросло до 85, заявило руководство республики. Экстренные службы отметили, что во время подземных толчков на западе государства травмы получили 994 гражданина. Накануне поступали данные о 83 погибших и 962 пострадавших.

Кроме того, под наблюдением медиков находятся 220 раненых жителей страны. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию. Работы ведутся на завалах восьми разрушенных строений в Измире, передаёт портал argumenti.ru.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Вице-президент Фуат Октай заявил, что 26 сильно повреждённых зданий в Измире будут срочно снесены. 2076 сотрудников поисково-спасательных служб продолжают работу на обломках восьми зданий. 31 октября власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкие спасатели после землетрясения, которое произошло 30 октября в провинции Измир, обнаружили под завалами живого трёхлетнего мальчика. Ребёнка достали из-под обломков с аплодисментами и госпитализировали. Он стал 106-м спасённым.