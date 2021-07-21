Число жертв наводнения в Китае увеличилось до 25

Минимум 25 человек погибли в результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу центральной провинции Хэнань. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные местных властей.
По предварительным данным, ещё семь человек
Ранее сообщалось, что дожди повредили плотину водохранилища в китайской провинции Хэнань. Вода устремилась в город с населением 12,5 млн жителей. Из самых затопленных районов эвакуированы уже более 160 тысяч человек. В район водохранилища были направлены сапёры. Они должны с помощью взрывов отвести воду подальше от города.
Случившийся паводок стал одним из сильнейших за всю историю города. На помощь экстренным службам направлены порядка двух тысяч военнослужащих армии и внутренних войск, а также порядка 6,8 тысячи спасателей и техника. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды.