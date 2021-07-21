Число жертв наводнения в Китае увеличилось до 25

Минимум 25 человек погибли в результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу центральной провинции Хэнань. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные местных властей.

По предварительным данным, ещё семь человек считаются пропавшими без вести. До этого появились сведения о 12 погибших и пяти пострадавших.

Ранее сообщалось, что дожди повредили плотину водохранилища в китайской провинции Хэнань. Вода устремилась в город с населением 12,5 млн жителей. Из самых затопленных районов эвакуированы уже более 160 тысяч человек. В район водохранилища были направлены сапёры. Они должны с помощью взрывов отвести воду подальше от города.

Случившийся паводок стал одним из сильнейших за всю историю города. На помощь экстренным службам направлены порядка двух тысяч военнослужащих армии и внутренних войск, а также порядка 6,8 тысячи спасателей и техника. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды.