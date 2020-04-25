Мир

Число жертв коронавируса в мире превысило 202 тысячи человек

09:19, 26 апреля 2020 105
Фото: Sandro Capatti Parma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число умерших от коронавирусной инфекции в мире перевалило за 202 тысячи. Такие обновлённые данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире — 2 897 883 инфицированных, за минувшие сутки скончались 106 897 пациентов с COVID-19. Больше всего жертв выявили в США, Испании, Франции, Германии, Великобритании. По состоянию на 26 апреля излечились более 817 тысяч человек. Инфекция зарегистрирована почти в 200 странах и районах мира, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что вспышка коронавирусной инфекции на авианосце флота США «Теодор Рузвельт» оказалась аномальной со статистической точки зрения. Из 840 заразившихся военных более чем у половины не наблюдается никаких симптомов.

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