Число жертв коронавируса в мире превысило 202 тысячи человек

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Россияне улетят домой с курортного острова Фукуок во Вьетнаме благодаря генконсульству РФ в Хошимине. Вывозной рейс назначен на 27 апреля, на 09:05 по местному времени по маршруту Камрань — Новосибирск — Иркутск.

Борт вывезет 22 россиян и двух белорусов. Они уже выехали с острова. Так как границы Вьетнама закрыты, дипломатам пришлось договариваться с местными властями, чтобы автобус с соотечественниками пропустили в Камрань,...