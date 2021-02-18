Число заражённых коронавирусом в мире превысило 110 млн человек

https://static.news.ru/photo/e5bd89ae-71fc-11eb-9f4a-96000091f725_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa

По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, COVID-19 заразились 110 024 593 человека по всему миру, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 млн заразившихся.

Как сообщается на сайте университета, наибольшее число заражённых коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в США (27 828 165). На втором месте по количеству заболевших COVID-19 — Индия (10 950 201), на третьем — Бразилия (9 978 747), на четвёртом — Великобритания (4 083 092). Россия в этом списке находится на пятом месте.

По смертности от COVID-19 лидируют США (490 718), Бразилия (242 090) и Индия (156 014). Россия по этому показателю находится на восьмом месте.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки во всех 85 регионах России врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 13 447 новых пациентов, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с заболеванием. Днём ранее было зарегистрировано 12 828 новых случаев заражения. В общей сложности чуть менее чем за год пандемии коронавируса заразились 4 125 598 россиян. Среди них 3 661 312 человек уже переболели COVID-19, за последние 24 часа выздоровели 18 730 пациентов. Жертвами эпидемии стали 81 926 человек, за последние сутки было зарегистрировано 480 летальных исходов.

В Москве за сутки выявили 1950 новых случаев заражения COVID-19, из больниц выписали 2514 человек, которым ранее диагностировали коронавирус, зарегистрировано 55 летальных случаев. В Санкт-Петербурге за 24 часа коронавирусом заразились 1094 местных жителя, поправились 3234 человека, не удалось спасти жизни 42 пациентов.