Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 18 млн

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 млн. К 05:34 мск 3 августа на планете оказались инфицированы 18 017 556 человек.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что туристические компании будут вписывать в страховку риски по коронавирусу. Это поможет минимизировать дополнительные затраты не только в случае заболевания, но и в случае помещения в обсерватор. Зарубежные страны не берут на себя такие обязательства — компенсировать затраты из-за заболевания.
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