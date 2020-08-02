Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 18 млн

https://static.news.ru/photo/4bc96a6c-d53e-11ea-b060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 млн. К 05:34 мск 3 августа на планете оказались инфицированы 18 017 556 человек.

Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, суммирующего различные сведения из открытых источников. Жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 687 930 человек, 10 649 108 человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристические компании будут вписывать в страховку риски по коронавирусу. Это поможет минимизировать дополнительные затраты не только в случае заболевания, но и в случае помещения в обсерватор. Зарубежные страны не берут на себя такие обязательства — компенсировать затраты из-за заболевания.