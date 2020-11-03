Число погибших при землетрясении в Турции достигло 100 человек

https://static.news.ru/photo/32f4f77e-1d99-11eb-ab6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество жертв землетрясения на западе Турции возросло до 100 человек, сообщили в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Ранее было известно о 98 погибших и 994 пострадавших, передаёт РИА Новости.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

В настоящее время на месте завалов продолжаются поисково-спасательные работы. В общей сложности из-под обломков пяти домов были извлечены 105 человек.

Как писал NEWS.ru, в Турции задержаны девять из 11 человек, причастных к строительству домов в Измире, которые обрушились во время землетрясения.