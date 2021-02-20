Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 67 человек

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Число погибших от схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии, который произошёл 7 февраля, увеличилось до 67. При этом опознано пока только 37 тел. Ещё около 140 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 61 погибшем.

Военные водолазы исследовали озеро, которое образовалось в районе реки Ришиганги после схода ледника. Льдины и грязь перекрыли устье ручья, который впадал в реку, и в результате появилось «озеро» длиной 400 м, шириной — 25 м и глубиной — 60 м. Его объём постоянно увеличивается, и специалисты опасаются, что прорыв этого озера может вызвать новый паводок, сообщает портал Latestly.

Как писал NEWS.ru, от 100 до 150 местных жителей могли погибнуть в результате схода ледника и наводнения на севере Индии. В районе бедствия работают несколько бригад спасателей, власти эвакуировали людей.

Ледник прорвался в районе Чамоли штата Уттаракханд и поднял уровень воды в реке Дхаулиганге. Наводнение повредило плотину и электростанцию «Ришиганга» в районе Тапована, на которой работала большая часть пропавших без вести. Также был смыт мост Джошимат — Малари. Под угрозой находятся жизни людей, живущих на берегах Дхаулиганге. Многие деревни уже эвакуированы, их жителей направили в более безопасные районы. Местные власти призвали людей не распространять ролики о прежних наводнениях, заявив, что поток вышедшей из берегов реки постепенно снижается.