Число новых случаев коронавируса в мире превысило 37 млн

https://static.news.ru/photo/6fbfac18-0b32-11eb-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии по всему миру было выявлено 37 010 669 случаев заражения коронавирусом. 1 069 836 пациентов с COVID-19 погибли.

Ещё 25 711 490 человек смогли справиться с болезнью, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает информацию местных властей и международных организаций. Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано на территории Соединённых Штатов (7 689 358), на втором месте Индия (6 979 423), на третьем — Бразилия (5 055 888).

10 октября Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 846 новых случаев, что стало максимальным значением с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь.

Ранее британские учёные в своём докладе для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) назвали новые симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом. Согласно их данным, о болезни могут свидетельствовать боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. При этом симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста человека и особенностей организма. Министерство здравоохранения Великобритании решило пока не включать новые признаки в перечень индикаторов коронавируса, чтобы не перегружать центры тестирования.

В настоящее время официально признанными симптомами являются высокая температура, продолжительный кашель, потеря или изменение обоняния, писал NEWS.ru.