Четвёртый самолёт МЧС РФ вылетел в Бейрут из Саратова

https://static.news.ru/photo/2857272a-d798-11ea-a364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa

Вылетевший в Бейрут из России самолёт Ил-76 доставит в пострадавший от взрыва город 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование.

Вылет состоялся 6 августа в 04:53 из Саратова. На борту самолёта находятся российские специалисты и оборудование, которое понадобится для развёртывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учётом эпидемиологической обстановки по COVID-19, — добавили в ведомстве.

Ранее МЧС России сообщило об успешной посадке двух самолётов с гуманитарной помощью в Бейруте. Приземление произошло между 20:00 и 22:00 вечера 5 августа по московскому времени. Самолёты доставили оперативную группу и специалистов из отряда «Центроспас» для ликвидации последствий взрыва. Российская сторона намерена направить пять бортов в рамках помощи Ливану.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд. Он отметил, что в результате ЧП половина Бейрута оказалась разрушена.