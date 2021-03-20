Черноморский флот начал наблюдение за действиями эсминца ВМС США

https://static.news.ru/photo/90536256-89a6-11eb-bd30-96000091f725_660.jpg Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Brian G. Reynolds/wikimedia.org

Силы и средства Черноморского флота начали слежение за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner в Чёрном море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что эсминец Thomas Hudner начал следование в северном направлении в Чёрное море. В Шестом флоте ВМС США заявили, что он находится там для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 20 марта, — цитирует РИА Новости сообщение центра.

Ранее бывший глава штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил, что Москва должна жёстко отреагировать на безнаказанные действия кораблей ВМС США в Чёрном море. При этом он подчеркнул, что не нужно развязывать военные конфликты, достаточно прибегнуть к механизмам давления.

Представители Шестого американского флота подчеркнули, что ВМС Штатов регулярно проводят работы в Чёрном море. Делается это в интересах НАТО, союзников и партнёров, чтобы обеспечить в регионе необходимый уровень безопасности и стабильности, писал NEWS.ru.