Минобороны показало удары «Калибрами» с российской подлодки по объектам ВСУ

Фото facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press

В Минобороны РФ заявили о задействовании Черноморским флотом подлодки для нанесения ударов по объектам ВСУ. По данным ведомства, пуск был выполнен ракетами «Калибр».

Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором корабль Черноморского флота совершил удар ракетами «Калибр» по военным объектам Украины. В ведомстве отметили, что были поражены крупные склады с оружием и боеприпасами, поставленными США и европейскими странами.