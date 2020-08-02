Черногория отказала россиянам в допуске в страну

https://static.news.ru/photo/325466fa-d43e-11ea-bec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Samot/Global Look Press

Черногория, несмотря на предложение туристической отрасли, так и не приняла решение об открытии границ для россиян. Сейчас въезд в страну из-за коронавируса ограничен для граждан России и Сербии.

Потери страны в туристической отрасли оцениваются в 90% и более. Так, в прошлом году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 млн человек. Они провели 9,7 млн ночёвок в стране, пишет РИА Новости.

На первом месте среди туристов россияне — 298,1%, далее сербы — 25,3%. После идут жители Боснии и Герцеговины, затем жители Косово, Польши, Украины, Германии.

Границы для россиян предполагалось открыть ещё 27 июля. Соответствующее решение от властей ждали ещё 1 августа. Это подтверждали источники в дипломатической и туристической сферах. Власти страны понимают востребованность туристического потока для граждан РФ, но решение об открытии границ пока не принимают, и когда это будет сделано, неизвестно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хорватия и Мальта оказались единственными государствами ЕС, которые заявили о готовности принимать туристов из России. Остальные страны Евросоюза пока не готовы открывать границы для россиян и намерены сохранить ограничения как минимум на первую половину августа.