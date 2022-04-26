Мир вспоминает 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года. Она стала одной из самых страшных ядерных аварий и крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Более восьми миллионов человек Украины, Белоруссии и России подверглись воздействию радиации. Их страдания не должны быть забыты, напоминает в этот день ООН. Игорь Костин (1936–2015) был единственным фотографом, который прошёл весь путь вместе с ликвидаторами аварии. Он продолжал съёмку Чернобыльской АЭС на протяжении всего 1986 года, рискуя жизнью. Его фотографии вошли в официальный отчёт правительственной комиссии по расследованию катастрофы.

Бывший собственный фотокорреспондент АПН на Украине Игорь Костин демонстрирует фотографии, сделанные им в первые дни аварии на Чернобыльской АЭС, во время интервью журналистам в своей квартире в Киеве
Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы
Вертолёты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии
Финские грейдеры с дистанционным управлением работают на снятии верхнего слоя грунта в районах заражения после аварии на Чернобыльской АЭС
Машина, работавшая в зоне Чернобыльской АЭС в первые дни после аварии, прикрыта толстыми свинцовыми щитами
Кладбище радиоактивной техники, которая использовалась во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Люди очищают кровлю повреждённого реактора после аварии на Чернобыльской АЭС
Разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припять.