Мир вспоминает 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года. Она стала одной из самых страшных ядерных аварий и крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Более восьми миллионов человек Украины, Белоруссии и России подверглись воздействию радиации. Их страдания не должны быть забыты, напоминает в этот день ООН. Игорь Костин (1936–2015) был единственным фотографом, который прошёл весь путь вместе с ликвидаторами аварии. Он продолжал съёмку Чернобыльской АЭС на протяжении всего 1986 года, рискуя жизнью. Его фотографии вошли в официальный отчёт правительственной комиссии по расследованию катастрофы.