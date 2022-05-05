Чем же так Лавров задел Израиль Обида Тель-Авива носит явно наигранный характер

Сергей Лавров / Фото mid/vk.com

Наш главный дипломат Сергей Лавров своим интервью итальянскому телевидению вызвал просто бурю возмущения в Израиле. Местный истеблишмент теперь грозит выйти из нейтрального статуса в отношении конфликта на Украине, присоединившись, дескать, к хору карающих и осуждающих Россию. Вот только такой всплеск коллективного антироссийского прозрения отдает откровенным лицемерием.

Чем же так Сергей Викторович задел израильтян? А просто говоря о том, что президент-еврей не может, вопреки многим ритуальным заверениям, быть гарантией нераспространения на Украине откровенного нацизма, заметил, так сказать, а рropos, что даже у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни. Притом, что Лавров не открыл Америки. Разговоры о таком этническом коктейле фюрера ходят давно. Равно как «нечистыми» арийцами многие современники считали садиста и идеолога нацизма Альфреда Розенберга и даже Эрнста Кальтенбруннера. История вообще полна разными версиями и предположениями.

В Израиле слова нашего министра объявили святотатством и национальным оскорблением. Современные израильтяне чтут трагедию холокоста, добиваясь во многих странах уголовного преследования за его отрицание. Но иногда это напоминает борьбу за монополию на страдания. А потому в том же Тель-Авиве сейчас ревностно следят за работой нашего Следственного комитета, готовящего обширные материалы для признания геноцида советского народа в годы Великой отечественной войны.

ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Впрочем, дело, конечно, далеко не только в заявлении Лаврова, который перед лицом бесконечных облыжных обвинений в адрес России, отбросил обычные тонкие дипломатические обороты.

Израиль — давний и вернейший союзник США, а потому нейтралитет в отношении нашей страны — это, скорее, такая вынужденная политическая маска. Израильтяне кровно заинтересованы в том, чтобы Россия не противодействовала бы его картельным авиарейдам против иранских сил на территории Сирии. Не поставляла бы современные вооружения силам «Хамаса». Притом, что израильские военные советники давно были замечены в самой Украине. Да что далеко ходить. Ставшие популярными турецкие беспилотники, которые потоком идут на Украину, по сути, есть израильская модель современного наступательного вооружения, выпускаемого в соседней стране по лицензии и при технической израильской поддержке.

К тому же Россия — выгодный рынок сбыта израильской сельскохозяйственной продукции, приносящий немалую прибыль.

Но внешне Израиль действительно придерживается нейтралитета, с удовольствием сейчас принимая и раздавая свои паспорта многим деятелям из российского списка Forbes.

Но, кстати, не исключено, что не столько цитата, вырванная из выступления Лаврова, сколько ситуация с фигурантами уже украинского списка Forbes стала реально волновать «глубинное государство» в Израиле. Сейчас рассматривается версия, что интересы многих лидеров такого украинского рейтинга толстосумов, немало средств переводящих на родину предков, оказались под вопросом. Особенно после военного разрушения «Азовстали» и авиаудара по НПЗ того же Игоря Коломойского. Недаром же между несколькими столицами челночит тот же Роман Абрамович, пытающийся заодно найти компромиссное решение и в отношении судеб капитала ряда влиятельных лиц.

Вот только долго обижаться и, тем более, предпринимать недружественные действия в отношении России не в интересах Израиля. Ближний Восток — такая пороховая бочка. Лучше уж делать хорошую дипломатическую мину.