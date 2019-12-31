https://static.news.ru/photo/967361a6-2cdf-11ea-bfda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Чехия проводит массовую модернизацию армии и вкладывается в её финансирование. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что вооружение армии улучшается и растёт численность личного состава.

Заявление прозвучало в новогоднем обращении к гражданам, его транслировали местные телеканалы. Бабиш заявил о повышении расходных статей бюджета на 75 млрд крон. Численность состава возросла до 25,5 тыс. человек.

Мы на два года опережаем прежние планы, — подчеркнул премьер.

Бабиш добавил, что чешская армия отказывается от вооружения советского и российского производства, современные образцы оружия приобретаются на Западе.

Покупаем современные радары израильского производства и американские вертолёты, — сказал премьер.

Он добавил, что это связано с приоритетом безопасности жителей республики. Также Бабиш обратил внимание на растущие успехи национальной экономики и значительную господдержку социальных программ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Чехии Милош Земан может отказаться от планов принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за подхода российской стороны к оценке ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.