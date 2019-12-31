Чехия проводит массовую модернизацию армии и вкладывается в её финансирование. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что вооружение армии улучшается и растёт численность личного состава.
Заявление прозвучало в новогоднем обращении к гражданам, его транслировали местные телеканалы. Бабиш заявил о повышении расходных статей бюджета на 75 млрд крон. Численность состава возросла до 25,5 тыс. человек.
Мы на два года опережаем прежние планы, — подчеркнул премьер.
Бабиш добавил, что чешская армия отказывается от вооружения советского и российского производства, современные образцы оружия приобретаются на Западе.
Покупаем современные радары израильского производства и американские вертолёты, — сказал премьер.
Он добавил, что это связано с приоритетом безопасности жителей республики. Также Бабиш обратил внимание на растущие успехи национальной экономики и значительную господдержку социальных программ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Чехии Милош Земан может отказаться от планов принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за подхода российской стороны к оценке ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен