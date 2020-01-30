Власти Чехии временно прекратили выдачу виз гражданам Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
МИД Чехии из-за распространения коронавируса приостановил выдачу виз китайским гражданам, — заявил глава МИД Чехии.
Он подчеркнул, что посольство Чехии в Китае не принимает новые заявления от китайских граждан.
По словам министра, власти решают вопрос о скорейшей эвакуации пяти чешских граждан из районов, в которых распространяется пневмония. По этому вопросу МИД Чехии взаимодействует с партнёрами из Германии, Великобритании и Франции.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Японии поместят своих граждан, прибывших из Китая, на 14-дневный карантин, даже если в их организме не обнаружат коронавируса и тест на инфекцию даст отрицательный результат. Всего по данным на 30 января в Японию вернулись 416 граждан. Они находились в провинции Хубэй во время вспышки коронавируса.
Число жертв вируса составляет 170 человек, общее количество заражённых —7711. Медики предполагают, что эпидемию могла «запустить» летучая мышь, сбежавшая из какой-нибудь лаборатории.
Греческие генетики считают, что официальная версия происхождения вируса не соответствует действительности. Они не нашли доказательств его возникновения в результате рекомбинации
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