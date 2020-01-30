https://static.news.ru/photo/999f4c20-4362-11ea-8b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Власти Чехии временно прекратили выдачу виз гражданам Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

МИД Чехии из-за распространения коронавируса приостановил выдачу виз китайским гражданам, — заявил глава МИД Чехии.

Он подчеркнул, что посольство Чехии в Китае не принимает новые заявления от китайских граждан.

По словам министра, власти решают вопрос о скорейшей эвакуации пяти чешских граждан из районов, в которых распространяется пневмония. По этому вопросу МИД Чехии взаимодействует с партнёрами из Германии, Великобритании и Франции.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Японии поместят своих граждан, прибывших из Китая, на 14-дневный карантин, даже если в их организме не обнаружат коронавируса и тест на инфекцию даст отрицательный результат. Всего по данным на 30 января в Японию вернулись 416 граждан. Они находились в провинции Хубэй во время вспышки коронавируса.

Число жертв вируса составляет 170 человек, общее количество заражённых —7711. Медики предполагают, что эпидемию могла «запустить» летучая мышь, сбежавшая из какой-нибудь лаборатории.

Греческие генетики считают, что официальная версия происхождения вируса не соответствует действительности. Они не нашли доказательств его возникновения в результате рекомбинации