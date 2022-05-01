Чавушоглу: НАТО ответит России в случае нападения на союзника

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Североатлантический альянс даст России необходимый ответ в случае нападения на одного из его союзников. Дипломат назвал позицию НАТО в этом вопросе «ясной». Он при этом подчеркнул, что Альянс не собирается вмешиваться в конфликт на Украине, пишет ТАСС.

Если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом, — предупредил Чавушоглу.

Он также прокомментировал предложение президента Бразилии Жаира Болсонару организовать визит лидеров ряда стран в Москву для встречи с Путиным. Глава турецкого МИД пояснил, что пока не знает, когда и в каком составе может состояться подобный визит.

Руководитель USAID Саманта Пауэр ранее заявила, что президент России Владимир Путин игнорирует попытки Вашингтона на фоне происходящего на Украине оказать всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на Москву. Она отметила, что это не является поводом для отказа от дальнейших действий по оказанию давления на российское руководство. Глава USAID напомнила, что именно поддержка в военной сфере позволила Украине «наносить ответные удары и продержаться столько, сколько возможно».