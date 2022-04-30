Чавушоглу: Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции Глава МИД Турции Чавушоглу: Германия не может вмешиваться во внутренние дела страны

Мевлют Чавушоглу / Фото MFA Russia/Flickr.com

Анкара не допустит, чтобы ермания вмешивалась во внутренние дела турции. Об этом заявили министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Комментарий последовал на фоне ситуации вокруг турецкого правозащитника Османа Кавалы, приговорённого турецким судом к пожизненному заключению. Слова министра приводят РИА Новости.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал попыткой вмешательства во внутренние дела Анкары вызов посла страны во внешнеполитическое ведомство ФРГ в связи с решением суда Турции приговорить к пожизненному заключению известного турецкого правозащитника Осамана Кавалу. Последний поддерживал проекты этнических и религиозных меньшинств, зачастую имевшие международную направленность, в том числе примирение турков и армян, а также мирное решение курдского вопроса. В феврале 2020 года Кавала был оправдан по обвинению в причастности к попытке свержения правительства в рамках дела о протестах в парке Гези в Стамбуле в 2013 году. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на арест правозащитника, обвинив Кавалу в попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. В минувший понедельник, 25 апреля, Кавала был приговорён к пожизненному заключению.

Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции. Никто не может вмешиваться во внутренние дела нашей страны, мы этого не допустим. Мы не допустим, чтобы на нас смотрели сверху вниз, — заявил Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что Госдеп США призвал Турцию освободить пожизненно осуждённого правозащитника Кавалу.

Кроме того, минувшей осенью целый ряд стран, в числе которых были Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Франция, Финляндия, Швеция, призвал Турцию освободить Кавалу. В этой связи президент Турции Эрдоган поручил объявить послов этих стран персонами нон грата. После того, как дипмиссии названных стран признали необходимость уважать законы турецкого руководства. конфликт был исчерпан.