https://static.news.ru/photo/224aef90-3dfd-11ea-ab80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Global Look Press

Эксперты проекта «Бюллетень учёных-атомщиков» переместили стрелку часов судного дня на 20 секунд впёред. Теперь они показывают 23:58:20. До наступления глобальной катастрофы осталось ровно 100 секунд.

Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями — ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются другими угрозами, такими как информационная война в киберпространстве, которая подрывает способность общества отвечать на вызовы, — аргументировали свой поступок учёные.

Также предполагается, что прекращение действий нескольких крупных договоров по контролю над вооружением может привести к возобновлению «ядерной гонки».

В последний раз Часы Судного дня переводили в январе 2019 года. Тогда их остановили на 23:58:00. Причиной стало активное развитие ядерного вооружения и изменение климата на планете.