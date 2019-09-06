Четверо мужчин и одна женщина погибли в результате крушения частного вертолёта в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Вертолёт летел в условиях плохой видимости при сильном ветре, — сообщила газета The Australian.
Он пропал с радаров в 6 сентября в 18:30 по местному времени (11:30 мск) около бухты Анна-бэй, спасатели обнаружили его обломки только утром 7 сентября.
Как писал News.ru, в канадском городе Манитобе потерпел крушение самодельный вертолёт. Инцидент произошёл неподалёку от аэропорта в Стейнбэке. Находящиеся в кабине женщина и мужчина смогли самостоятельно покинуть салон вертолёта и не пострадали. Сообщается, что вертолёт упал в 300 метрах от взлётно-посадочной полосы. При заходе на посадку он завалился набок и загорелся.