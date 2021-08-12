Бывший посол США указал на ошибку Байдена в противостоянии РФ

Белый дом ошибся в вопросе «Северного потока — 2», недостаточно уделив внимания российскому фактору в противовес отношениям с Германией. Такое мнение высказал бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в беседе с «Главкомом».

Он пояснил , что решение президента США Джо Байдена не вводить санкции по газопроводу, чтобы не портить отношения с Германией, должно было учитывать способности Москвы влиять на Украину и Европу благодаря «Северному потоку — 2».

Но я подозреваю, что внутри администрации Байдена шли в первую очередь дебаты относительно влияния газопровода на американо-германские отношения. Думаю, что там меньше внимания уделяли российскому фактору, а больше — американо-немецкому. И это был неправильный расчёт, — отметил экс-дипломат.

Он добавил, что Байдену следовало уделить большее внимание усилению России из-за запуска газопровода. При этом Тейлор усомнился в том, что в Белом доме могут работать люди с пророссийскими взглядами.

Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» возможен максимум до конца 2021 года. Об этом заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре. Российский проект, по его мнению, является главным компонентом надёжных поставок природного газа на рынки Европы и Германии.