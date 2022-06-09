Бывший офицер спецназа назвал условия капитуляции Украины Бывший офицер спецназа Матвийчук рассказал про условия капитуляции Украины

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук заявил, что Украина должна пойти на капитуляцию после взятия под контроль Вооружёнными силами России Киева. Бывший разведчик отметил, что речь идёт о взятии левого берега Днепра, которое станет завершением второго этапа спецоперации. Полковник в отставке добавил, что после этого российские войска должны будут направлены на разгром всей западной группировки, пишет URA.RU.

Я ранее уже прогнозировал и думаю, что, по логике, взятие левого берега Днепра станет завершением второго этапа спецоперации. Оттуда дальнейшие действия наших вооружённых сил должны будут направлены на разгром всей западной группировки, которая там находится, — рассказал Матвийчук.

Военный при этом не назвал конкретных сроков по реализации подобного плана.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал «эхом из давно ушедшего времени» требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России об отводе войск с территории и возврату на позиции, которые ВС РФ занимали до начала спецоперации. Парламентарий отметил, что у главы государства были все возможности для того, чтобы сохранить Донбасс. Политик также указал на то, что время для установления Киевом стабильности на юго-востоке страны упущено.